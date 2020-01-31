Киев, 31 января 2020, 11:52 — REGNUM Введение налогов на иностранные медиа-сервисы, в частности Google, YouTube, Facebook и другие, может создать проблемы для экономики Украины, заявил экономический эксперт Александр Охрименко 31 января в эфире телеканала 112.ua.
Охрименко отметил, что если будут введены налоги, популярным сервисам придётся либо вводить плату, либо сводить к минимуму своё присутствие на Украине.
Экономист считает, что разговоры о введении такого рода налогов похожи на бессмысленный пиар, поскольку существенных доходов украинская казна не получит, а проблемы — запросто.
Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Верховной рады находятся два похожих законопроекта — № 2634 о введении 20%-го налога на электронные услуги от компаний — нерезидентов Украины и законопроект № 2693 «О медиа», предусматривающий налогообложение платных иностранных медиасервисов типа Netflix.
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