Киев, , 11:52 — REGNUM Введение налогов на иностранные медиа-сервисы, в частности Google, YouTube, Facebook и другие, может создать проблемы для экономики Украины, заявил экономический эксперт Александр Охрименко 31 января в эфире телеканала 112.ua.

«С точки зрения экономики идея, конечно, хорошая, но если Украина сейчас введёт НДС на Google, Facebook и т.д., это может ударить по экономике Украины. Мы не налоги получим, а получим проблемы», — рассказал он.

Охрименко отметил, что если будут введены налоги, популярным сервисам придётся либо вводить плату, либо сводить к минимуму своё присутствие на Украине.

«Грубо говоря, мы можем уничтожить будущее Украины», — добавил он.

Экономист считает, что разговоры о введении такого рода налогов похожи на бессмысленный пиар, поскольку существенных доходов украинская казна не получит, а проблемы — запросто.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Верховной рады находятся два похожих законопроекта — № 2634 о введении 20%-го налога на электронные услуги от компаний — нерезидентов Украины и законопроект № 2693 «О медиа», предусматривающий налогообложение платных иностранных медиасервисов типа Netflix.

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