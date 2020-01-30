Киев, , 08:20 — REGNUM Платные иностранные медиа-сервисы типа Netflix могут быть заблокированы, если их владельцы не будут платить налоги на Украине, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев 29 января во время обсуждения законопроекта «О медиа», сообщил ресурс «Детектор медиа».

«Государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект «О медиа» и другие требования по налогообложению…» — рассказал он.

Потураев добавил, что Украина готова доказывать свою правоту в европейских судах.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил законопроект № 2693 «О медиа», а также рекомендовал его к принятию парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Верховной рады также находится законопроект № 2634, предусматривающий введение 20%-го налога на электронные услуги таких сервисов как Facebook, YouTube, Google и других.

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