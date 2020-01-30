Киев, 30 января 2020, 08:20 — REGNUM Платные иностранные медиа-сервисы типа Netflix могут быть заблокированы, если их владельцы не будут платить налоги на Украине, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев 29 января во время обсуждения законопроекта «О медиа», сообщил ресурс «Детектор медиа».
Потураев добавил, что Украина готова доказывать свою правоту в европейских судах.
Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил законопроект № 2693 «О медиа», а также рекомендовал его к принятию парламентом.
Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Верховной рады также находится законопроект № 2634, предусматривающий введение 20%-го налога на электронные услуги таких сервисов как Facebook, YouTube, Google и других.
Читайте также: В Раде предложили обложить налогом YouTube и Facebook