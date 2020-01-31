Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM По итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления можно предположить, что в России укрепят институты местного самоуправления. Об этом заявил политолог Андрей Мозолин корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт подчеркнул, что президент Владимир Путин заявил о необходимости финансового усиления местной власти.

«Сегодня денег на территориях остаётся немного, н на совещании говорилось, что появятся новые возможности для инициативного финансирования. Обещались и законодательные поправки, которые бы увеличили роль местного самоуправления», — сказал Мозолин.

Местным властям не стоит бояться, что их самостоятельность будет урезана, уверен политолог. Сейчас муниципалитеты в принципе не могут организовать крупные проекты «в одиночку», напомнил спикер.

«Будем исходить из сложившейся деловой практики: у муниципалитетов нет своих финансов, чтобы выделить их на какие-то инфраструктурные объекты. Последние 20 лет всегда была система региональных траншей, субсидий, развития территорий», — добавил эксперт.

По мнению Мозолина, местная власть, с одной стороны, обладает наибольшим уважением среди населения, но вместе с этим является самым популярным объектом для критики.

«Эта близость к людям позволяет более чётко понимать все проблемы, которые волнуют людей — вплоть до двора, и даёт местной власти возможность быть выразителем желаний людей», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления. Горизонт планирования будет рассчитан до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Платформы «обратной связи»: Путин призвал тиражировать успешный опыт