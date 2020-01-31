Москва, , 02:25 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский встретился 30 января в Москве с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Как передает ИА REGNUM, они обсудили российско-приднестровское взаимодействие и переговоры ПМР с Молдавией.

«Говорили о негативных тенденциях, связанных с неурегулированностью ряда застарелых острых вопросов, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья в связи с односторонними действиями Молдавии», — сообщили в пресс-службе президента ПМР.

Козак и Красносельский заявили о необходимости скорейшей реализации ранее достигнутых договорённостей и неприемлемости создания искусственных осложнений на всех уровнях переговорного процесса. Они также высказались за регулярное проведение встреч в переговорном формате «5+2».

Говоря о приднестровско-российском взаимодействии, они высказались за наращивание взаимной торговли и обсудили перспективы реализации ряда социально-гуманитарных проектов, направленных на поддержку российских граждан и соотечественников, проживающих в ПМР.

Обсуждались также планы проведения в ПМР комплекса мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.