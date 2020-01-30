Москва, , 20:03 — REGNUM Органы местного самоуправления нуждаются в балансе своих бюджетов в соответствии с возложенными на них полномочиями. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о расширении полномочий и реальных возможностей местного самоуправления. В связи с этим, считает Кидяев, необходимо обсудить вопрос несоответствия полномочий и финансирования. В качестве примера депутат привёл село Ивановку в Амурской области с населением в 9 тыс. человек.

«Местные жители хотели бы иметь канализацию и очистные сооружения, а на местную администрацию такая обязанность даже возложена решением суда. Но уже пять лет исполнить его не удаётся, потому что только на проектную документацию требуется 7 млн рублей, на строительство очистных сооружений — 45 млн рублей, а годовой бюджет поселения — всего 36 млн рублей», — рассказал Кидяев.

По его словам, такие примеры можно найти по всей стране, так как на муниципалитеты сегодня возложено большое количество полномочий, однако средств на их реализацию не хватает. В связи с этим, считает депутат, необходимо привести в соответствие муниципальные полномочия и их финансы.

«Муниципалитеты должны быть полноценно встроены в государственную повестку, потому что только «на земле» действительно видно, в чём нуждаются люди… В том числе можно рекомендовать главам субъектов обеспечить участие муниципалов в работе региональных проектных офисов, которые отвечают за координацию по национальным проектам. Это позволит планировать именно те мероприятия, в которых территории действительно нуждаются», — предложил Кидяев.