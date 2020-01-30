Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Личные данные двоих американских военнослужащих, погибших в провинции Газни в результате крушения военного самолёта, опубликовал Пентагон, сообщает 30 января «Афганистан.ру».

Уточняется, что обнародованы данные тех двух военных, чьи тела удалось найти на месте рухнувшего и сгоревшего самолёта.

Один из погибших — 46-летний подполковник ВВС США Пол Восс, выходец с территории Гуам, второй — 30-летний капитан Райан С. Фэнёф, уроженец американского штата Нью-Гэмпшир.

Напомним, крушение американского военного самолёта в Газни произошло 27 января. Предположительно, машина разбилась из-за отказа двигателя.

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