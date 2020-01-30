Москва, , 18:20 — REGNUM На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека 10 декабря 2019 года.

Перечень содержит 11 поручений, в том числе: создать рабочую группу для оценки проектов федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, предусмотрев привлечение к проведению оценки этих проектов представителей ведущих научных и образовательных организаций; совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвящённых победе в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки; рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения, и т.д.

Кроме того Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации при участии правительства Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовано подготовить в период весенней сессии 2020 года к рассмотрению во втором чтении проект федерального закона № 879 343−6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан».

«В декабре 2019 года я принимала участие в этой встрече и представляла эту тему. Я говорила о том, что СПЧ более года пристально занимался этой темой, встречаясь с экспертами, определяя те проблемы, которые являются препятствием к изменению ситуации в сфере работы психневрологических интернатов. Сложности были разные, в том числе и возможные изменения ко второму чтению законопроекта, в котором идет речь о распределенной опеке», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Совета, руководитель московского отделения общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора.

«Соответственно, на этапе внесения поправок закон был изменен концептуально, и существовали опасения, что, если законопроект будет принят в осеннюю сессию. Но Государственная дума нас услышала, и сейчас мы будем активно включаться в работу по данному законопроекту, чтобы сохранить в нем верное видение ситуации и необходимость изменения отношения к лицам, которые находятся под опекой, в интернатах, с появлением соопекуна», — отметила она.

«То есть, дело сдвинулось, и именно в том направлении, которое мы считаем предпочтительным. Существовала большая опасность, что ситуация не будет уходить в позитивное русло, и нас не услышат. Но, благодаря этому поручению президента, мы понимаем, что нас услышат, и мы сможем внести свое экспертное понимание в проект закона ко второму чтению», — подытожила Ирина Киркора.