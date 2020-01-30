Анкара, , 00:49 — REGNUM Ответственность за кризис, начавшийся в 2011 году в Ливии, несет прежде всего Франция, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя, размещенного на сайте ведомства.

Аксой прокомментировал критические высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам представителя турецкого МИД, Франция для того, чтобы иметь возможность пользоваться природными ресурсами Ливии, оказала поддержку командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, действия которого представляют наибольшую угрозу для территориальной целостности и суверенитета арабской республики.

Он добавил, что, если французская сторона хочет внести свой вклад в поддержку перемирия, то для этого, на первом этапе, необходимо прекратить свою поддержку Хафтару.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января турецкие фрегаты доставили в Триполи бронетехнику и армейские грузовики в качестве военной помощи Правительству национального согласия, являющегося основным противником ЛНА.

Французские власти заявили, что Анкара, помогающая Триполи, нарушает договоренности, которые были достигнуты на конференции в Берлине.

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