Иерусалим, 29 января 2020, 22:32 — REGNUM О срабатывании сирен воздушной тревоги на границе с сектором Газа сообщили 29 января в пресс-службе израильской армии.
Уточняется, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе кибуца Киссуфим. Израильские военные предполагают, что со стороны Палестины могли быть запущены ракеты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль после очередного политического хода США, называемого «сделкой века», решил усилить свой контингент на границе с Палестиной, опасаясь обострения напряжённости.
Читайте ранее в этом сюжете: Израиль на фоне «мирной сделки века» направил к Газе допконтингент