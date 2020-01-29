Иерусалим, , 22:21 — REGNUM Хорошие личные отношения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и российского презента Владимира Путина сыграли важную роль в помиловании в РФ Наамы Иссахар, заявил 29 января министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщили в пресс-службе МИД этой страны.

Кац «Хочу отметить важную роль личных контактов главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина, а также хорошие отношения между нашими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 29 января подписал указ о помиловании израильтянки Иссахар, осуждённой в России за наркоторговлю. Свою благодарность Путину уже выразил Нетаньяху.

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