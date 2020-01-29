Москва, , 22:12 — REGNUM КПРФ подготовила поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«В рамках происходящего сейчас ремонта конституции мы подготовили ряд поправок с Основному законы страны», — отметил Зюганов.

Он перечислил основные предлагаемые изменения.

«Считаю, что власть обязана согласиться с тем, что недра и все стратегические ресурсы страны должны принадлежать народу, а людоедскую пенсионную реформу необходимо отменить, установив конституционные сроки выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 — для женщин», — перечислил парламентарий.

Позиция именно по этим вопросом является для коммунистов «лакмусовой бумажкой истинных политических намерений власти».

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию состоится 11 февраля.