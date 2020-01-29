Бишкек, , 22:05 — REGNUM Руководители профсоюзов в Киргизии получают зарплаты, исчисляющиеся сотнями тысяч сомов, в то время как труд занятых в курируемых ими отраслях рядовых работников оплачивается довольно-таки низко. Об этом заявил депутат республиканского парламента Кожобек Рыспаев на заседании комиссии, изучающей исполнение закона о профсоюзах, передает «Reporter.kg».

В качестве примера народный избранник привел заработную плату главы горно-металлургического профсоюза Алмазбека Жакыпова, который ежемесячно получал 400 тысяч сомов (360 тысяч рублей) в 2014 году.

По словам парламентария, зарплаты глав других профсоюзов колеблются от 60 тысяч до 159 тысяч сомов (от 54 тысяч до 143 тысяч рублей).

«Простые служащие, работающие по специальности, получают 5 тысяч сомов (4,5 тысячи рублей), но даже их выдают кое-как, разделив на три части», — подчеркнул депутат Рыспаев.

По итогам заседания госкомиссия поручила правоохранительным органам заняться расследованием вопроса о законности назначения столь высоких зарплат руководству профсоюзов Киргизии.