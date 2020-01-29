Ашхабад, , 22:03 — REGNUM На заседании конституционной комиссии под председательством президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова рассмотрели вопросы, касающиеся структуры и будущей деятельности создаваемого в стране двухпалатного парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание участники заседания уделили предлагаемому к внесению в Конституцию Туркмении положению о том, что если президент по какой-либо причине не сможет исполнять свои обязанности, то до избрания нового главы государства его полномочия будут переданы председателю Халк Маслахаты (представительной палаты парламента).

Также в новый Основной закон планируют внести пункт о том, что Халк Маслахаты будет решать, одобрять или нет принятые Меджлисом (законотворческой палатой парламента) законы, решать вопросы о проведении всенародных референдумов и об изменении границ Туркмении.

Меджлис же получит право рассматривать и принимать проекты Конституции и других законов, контролировать их исполнение, одобрять программы правительства, утверждать бюджет и программы развития страны, а также назначать выборы президента Туркмении и депутатов.