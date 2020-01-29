Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Американское агентство Bloomberg опубликовало рейтинг кандидатов в президенты США от Демократической партии среди демократического электората.

Согласно данным Bloomberg, лидирует бывший вице-президент США Джо Байден — в январе 2020 года его готовы поддержать 30% демократов, тогда как в декабре таких было только 26%.

Наступает на пятки Байдену сенатор Берни Сандерс. Ему симпатизируют 23% электората Демпартии, тогда как в декабре этот показатель составлял 21%.

Третье место занимает Элизабет Уоррен. Её рейтинг в январе упал до 14% с 17% в декабре.

На четвертом месте — миллиардер, хозяин агентства Bloomberg, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Его рейтинг — 9%, при этом в декабре он составлял только 5%.

Напомним, что Демократическая партия проведет праймериз в ходе которых будет выбран единый кандидат в президенты от демократов. Соперником этого кандидата на выборах будет действующий президент США Дональд Трамп.