Иерусалим, , 21:02 — REGNUM Переговоры на тему ближневосточного урегулирования между Израилем и Россией состоятся 30 января, сообщили 29 января в пресс-службе израильского правительства.

По словам главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, он очень ждёт встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Нетаньяху «Мы обсудим «сделку века» и развитие событий в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января. Нетаньяху 28 января присутствовал при оглашении американским президентом Дональдом Трампом подробностей «сделки века».

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