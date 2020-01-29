Иерусалим, 29 января 2020, 21:02 — REGNUM Переговоры на тему ближневосточного урегулирования между Израилем и Россией состоятся 30 января, сообщили 29 января в пресс-службе израильского правительства.
По словам главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, он очень ждёт встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января. Нетаньяху 28 января присутствовал при оглашении американским президентом Дональдом Трампом подробностей «сделки века».
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