Душанбе, , 16:45 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил всем ведомствам взять под строгий контроль все возможные способы распространения коронавируса: контроль товарооборота на границе, передвижение людей в приграничных пунктах.

Поручение главы государства было озвучено на специально созванном для обсуждения дополнительных мер против опасного заболевания рабочем совещании с участием руководителей всех министерств, комитетов и структур 28 января. Заседание возглавил заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим.

В ходе заседания Иброхим отметил, что в настоящее время на 27 больших и малых КПП на границе с соседними странами круглосуточно работает от двух до пяти медицинских специалистов и эпидемиологов.

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