Киев, , 17:05 — REGNUM Скандал с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука объясняется «достаточно просто», — заявил 16 января украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя последние политические события в стране.

По его словам, «соросята» (большинство чиновников нынешнего правительства Украины, включая премьер-министра, считаются подконтрольными структурам джорджа Сороса — ред.) перед большим «распилом» по земле и госпредприятиям хотят слишком большую долю и тем самым «немного напрягают» того же Коломойского.

«Пряников на всех не хватит, кого-то придется подвинуть. Лоббисты транснациональных компаний оказались самыми глупыми и слабыми интриганами в сравнении с конкурентами. Набрали кого попало, вот их и выпинывают», — подчеркнул эксперт.

Сазонов отмечает, что самый главный вопрос в нынешней ситуации — насколько сильно в результате пострадает президент Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что о ключевой роли в скандале с прослушкой заявил ранее сегодня и экс-президент Украины Петр Порошенко. Правда, в его версии развития событий главной причиной конфликта является национализация Приватбанка.