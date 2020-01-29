Киев, , 13:57 — REGNUM На Украине национальная полиция возбудила уголовное дело против членов национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые отказались запретить импорт электричества из России. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Рады Олег Ляшко.

По его словам, из-за «преступной бездеятельности» вокруг импорта российской электроэнергии со стороны членов регулятора украинская экономика понесла убытки.

Так, отметил он, добыча угля сократилась на 17%, производство электроэнергии — на 4%. Были «потеряны тысячи рабочих мест и миллиарды налогов в бюджет», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О рынке электрической энергии», запрещающий импорт электроэнергии из России.

Согласно документу, запрет распространяется на поставки и продажу электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

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