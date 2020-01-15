Киев, , 18:22 — REGNUM Импорт Украиной российской электроэнергии продолжается, несмотря на кажущийся запрет, заявил сегодня, 15 января, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Волынец отметил, что ранее принятый депутатами «Слуги народа» законопроект о запрете импорта электроэнергии из России по сути является обманом, поскольку были оставлены возможности импорта российского тока через Белоруссию, что, по его словам, сейчас и происходит.

«Российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли… Только за одни сутки — 3,9 млн КВт/часов не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, власти продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли», — отметил депутат.

Волынец пообещал вместе с коллегами из межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость Украины» подумать над тем как противодействовать «капитулянтам» (очевидно, речь о партии «Слуга народа», в частности, главе энергетического комитета Рады Андрее Герусе — ред.)

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2019 года Рада поддержала во втором чтении законопроект, формально запрещающий импорт электроэнергии из России. Ряд экспертов сразу же заявили, что импорта будут продолжен через территорию Белоруссии.