Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова просят вмешаться в проблему бездорожья в Калининском районе города. Соответствующий запрос составил вице-спикер городского парламента Анатолий Дроздов, избранный от этой территории, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В каждом районе Петербурга есть свои болевые точки — проблемы, которые не решаются, но должны быть решены», — сказал Дроздов.

В Калининском районе, по его словам, таковыми стали улица Рериха и участок Гжатской улицы недалеко от станций метро «Политехническая» и «Академическая». Они находятся в плачевном состоянии, указал депутат.

«Де-факто существующие улицы де-юре не существуют как улицы с автомобильной дорогой. Есть название, топоним, а обустроить их, сделать дорожное покрытие, тротуар и освещение нельзя, потому что дорожные части этих улиц не включены в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Петербурга. А чтобы попасть в этот перечень, дорогу нужно сначала построить», — заявил Дроздов, назвав ситуацию замкнутым кругом.

Он просит включить обе улицы в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015−2020. Дроздов также полагает, что необходимо сформировать и подпрограмму «Транспортная доступность жилых массивов», чтобы планировать дороги в новых районах массовой жилой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Александр Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга сокрушался о состоянии квартальных дорог внутри таких микрорайонов и о невозможности вмешаться напрямую.

«Слушайте, дорог нет. Многоквартальные дороги, не пойми кому они принадлежат. Директор совхоза уехал, где-то загорает в жарких странах, кусок остался, принадлежит совхозу, там нужно делать дорогу — застройщик выкупил часть, другой выкупил еще часть. Кто дорогу будет делать? Мы даже не имеем права строить дорогу многоквартальную, потому что она у нас не находится», — говорил градоначальник.

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