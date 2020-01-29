Москва, , 13:35 — REGNUM

Упоминание в Конституции того, что «культура России является уникальным наследием многонационального народа», не сможет изменить реальной ситуации в сфере культуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 января, комментируя инициативу членов рабочей группы по внесению поправок в основной закон.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о предложении дополнить статью 70 главы 3 Конституции фразой «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

"Предложение членов рабочей группы Михаила Пиотровского, Дениса Мацуева и Александра Калягина дополнить ст. 70 Конституции словами «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством» звучит красиво и правильно. В нашем основном законе такие слова не помешают. Но изменят ли они реальность, которая всем нам хорошо знакома? На мой взгляд, не изменят. У нас в Конституции, например, записано, что «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно»… На деле, однако, медицинское обслуживание в современной России все более целеустремлённо приобретает платный характер.

Одним словом, есть слова и есть действительность.

В этой связи хотелось бы спросить у наших деятелей культуры — реальных деятелей, реальных людей культуры, коих ещё осталось немало, — устраивает ли их новый министр культуры? Способна ли, по их мнению, эта дама от имени государства поддерживать и охранять культуру?

На мой взгляд, культуру у нас в стране государство в лице Министерства культуры уже не первый год ведёт по пути разрушения. Печальное, горькое зрелище!