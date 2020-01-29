Бейрут, , 13:27 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб попросил правительство и представителей банковского сектора подготовить план по восстановлению доверия к финансовым институтам, об этом 29 января сообщает Reuters.

Заявление было сделано во время совещания правительства по вопросу преодоления затянувшегося финансового кризиса в стране.

Премьер-министр, как отмечают журналисты агентства, выразил уверенность в том, что из кризиса все еще можно найти выход.

Напомним, в настоящее время Ливан столкнулся с серьезнейшими экономическими трудностями за последние десятилетия. Ситуация осложняется массовыми акциями протеста, проходящими в стране последние несколько месяцев.

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