Москва, , 12:03 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны направлены на то, чтобы очернить общую историю РФ и Украины и тем самым угодить западным странам. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам посещения Еврейского музея и центра толерантности, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Володин назвал такие заявления неприемлемыми.

«Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран, перечеркивающих память о наших дедах. Это не только кощунственно, но несправедливо ‑ и в первую очередь по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что сейчас они практически отрекаются от них», — заявил Володин.

По его словам, необходимо сохранять память о том, в каком состоянии находился мир перед началом Второй мировой войны и как все страны объединились в борьбе с фашизмом.

«Для того, чтобы смотреть в будущее, правильно было бы вспомнить прошлое, которое для нас было вопросом выбора. В тот период времени (начало Второй мировой войны) многие страны, несмотря на идеологии, объединились, хотя противоречия были непреодолимые. Сегодня крайне важно вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали, что без этого просто напросто мир может перестать существовать», — заявил Володин.

По его словам, заявления Зеленского сегодня говорят лишь о его намерении сохранить власть и угодить западным политикам.

«Сегодня мы видим, что президент Украины отрёкся от деда и пытается ради сохранения власти и признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю. Этого не должно происходить», — подчеркнул Володин.