Москва, , 10:24 — REGNUM «Эпидемия наглого вранья и откровенной чуши» на тему Великой Отечественной войны поразила украинских политиков всех поколений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны. Железняк возмущен таким заявлением.

«Такого дикого абсурда еще не транслировали нигде, даже в Польше, которая в последнее время особо отличается попытками переписать историю Второй мировой войны. Последствия такого помешательства не заставят себя ждать в ближайшем будущем», — полагает он.

Парламентарий видит опасность в том, что «на подобной лжи, которую выдают за правду известные украинские деятели, растет новое поколение «не помнящих родства».

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