Эрбиль, Ирак, , 08:11 — REGNUM Власти Соединенных Штатов доставят иракским курдам тяжелое вооружение, об этом 28 января сообщает Kurdsitan.ru.

По данным журналистов, предстоящие поставки будут предназначаться для 14-й и 16-й бригад пешмерга и будут содержать тяжелое вооружение, военную технику, а также необходимые запчасти.

«США подтвердили, что продолжат оказывать военную поддержку 10 бригадам пешмерга», — заявил в комментарии изданию начальник генерального штаба Иракского Курдистана Джамаль Эмники.

Напомним, иракские курды ведут активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, в этом деле им помогает международная коалиция, возглавляемая США.

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