Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Нападения на военных армии США в Ираке и Сирии могут получить более масштабный характер. Об этом в интервью журналу The National Interest заявил аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

Дэвис предупредил, что нападения могут стать более «регулярными, изощренными и смертоносными». По мнению эксперта, это связано с деятельностью различных антиамериканских группировок, усиливших свою активность после убийства командующего иранским спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Афганистане в районе Дех-Як провинции Газни разбился военнотранспортный самолет ВВС США E-11A. Ответственность за крушение воздушного судна взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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