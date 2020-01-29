Москва, , 01:43 — REGNUM Западные политические деятели стараются умалчивать заслуги Красной Армии в освобождении Европы от нацизма из-за своей русофобии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Уже и Обама опозорился, когда сказал, будто его дедушка в составе войск США освобождал Освенцим; и журнал «Шпигель» принёс извинения за эту чушь; и в Иерусалиме в полный голос благодарили Россию за то, что его освободила Красная Армия. Но провинциальным русофобам закон не писан», — заявил российский сенатор.

Таким образом Пушков прокомментировал высказывание премьера канадской провинции Альберта, который заявил, что польский Освенцим и узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау освободили «украинские солдаты». Затем, когда премьеру указали на то, что Освенцим освобождали советские солдаты, он исключил слово «советские» и назвал освободителей просто «солдатами».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января представители посольства РФ в Вашингтоне возмутились заявлением американского посольства в Дании, в котором солдаты армии США названы освободителями узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Российские дипломаты назвали это заявление «бесстыдным переписыванием истории».

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