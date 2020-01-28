Берлин, , 23:47 — REGNUM Находящиеся в Берлине министр иностранных дел Узбекистана и заместитель главы МИД Афганистана Абдулазиз Камилов и Мирвайсом Набомом провели встречу, в ходе которой обсудили повестку дня узбекско-афганских отношений, а также общую ситуацию в регионе и перспективы ее развития, сообщает 28 января Синьхуа со ссылкой на информацию пресс-службы МИД Узбекистана.

В ходе встречи обсуждался ход межафганских мирных переговоров, ряд других тем, представляющих взаимный интерес сторон. Со стороны Ташкента была проявлена заинтересованность в установлении мира и стабильности в Афганистане.

Сообщается, что с афганской стороны руководству Узбекистана была выражена благодарность за участие в интеграционных процессах и оказание практической помощи Афганистану в реализации ряда важных инфраструктурных проектов.