Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 20:49 — REGNUM Кандидат от правоцентристской оппозиции Италии Джоле Сантелли выиграла местные выборы в провинции Калабрия прежде всего за счет голосов граждан, которые не голосовали на предыдущих выборах, сообщает Termometro Politico во вторник, 28 января, со ссылкой на социологическое исследование SWG.

58,9% тех, кто в этот раз проголосовал за кандидата от правых, голосовал за них и на выборах в Европарламент весной 2019 года. 29,8% избирателей Сантелли на тех выборах не голосовали, 10,3% — голосовали за популистскую партию «Движение 5 звезд» (входит в состав правящей коалиции).

Выборы в Калабрии прошли 26 января. Сантелли, выдвинутая партией Сильвио Берлускони и поддержанная всей правоцентристской оппозицией, набрала 55,4% голосов. Правые впервые одержали победу в этом регионе.