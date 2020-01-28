Ташкент, , 20:33 — REGNUM Проект соглашения между правительствами Узбекистана и Таджикистана о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций на реке Зарафшан обсудили представители двух стран в Ташкенте, сообщает минэнерго Узбекистана.

В переговорах, в частности, участвовали первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шоимзода Джамшед Шоди.

«После достижения определенных договоренностей более подробные детали будут прописаны в соглашении о закупке электроэнергии и разработки технико-экономического обоснования проекта», — говорится в сообщении.

Строительство гидроэлектростанций предусматривается осуществить поэтапно: вначале запланировано строительство Яванской ГЭС с расчетной стоимостью 282 миллиона долларов, мощностью 140 МВт и выработкой 700−800 миллионов кВт-час электроэнергии. На следующем этапе стороны рассмотрят возможность строительства ГЭС на реке Фандарья с расчетной стоимостью 270 миллионов долларов, мощностью 135 МВт и выработкой 500−600 миллионов кВт-час электроэнергии.

«Построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1400 миллионов кВт-ч экологически чистой электроэнергии исключительно для нужд Республики Узбекистан», — отмечает ведомство.

Также отмечается, что проект будет способствовать поддержке пиковой мощности единой энергосистемы и созданию дополнительных рабочих мест при совместном строительстве и эксплуатации ГЭС, а также перетоку электроэнергии в другие регионы Узбекистана и Таджикистана на паритетной основе.