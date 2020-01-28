Москва, , 19:19 — REGNUM В Госдуме приветствовали намерение Грузии перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил о приглашении российской делегации в Тбилиси на встречу глав МИД Совета Европы (СЕ).

«Православные депутаты, в том числе из России, готовы приехать в Грузию, если слова Саломе Зурабишвили окажутся правдой», — сказал Гаврилов.

Для депутатов Госдумы «стал серьезнейшим сигналом сегодняшний ответ президента Грузии на вопрос депутата Леонида Калашникова (КПРФ) о том, что Грузия готова обеспечить безопасность иностранных гостей, в том числе россиян, и отказаться от преследования всех, кто отдыхал, находился или находится на территории Абхазии», говорит Гаврилов.

«Это заявление означает, что Грузия следует демократическим принципам, опасности со стороны экстремистов не будет. Очевидно, Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией во всем объеме, включая дипломатические отношения и обмен послами. Это важно, особенно в преддверии юбилея Победы», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, виток осложнений отношений между Россией и Грузией вызвал инцидент, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов в рамках мероприятия сел в кресло председателя парламента Грузии.