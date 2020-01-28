Тбилиси, , 19:09 — REGNUM

Несмотря ни на что, Грузия сумела создать стабильную обстановку в стране и проторила себе путь к Евросоюзу и НАТО. Об этом, выступая с речью на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 28 января, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Текст ее выступления распространила пресс-служба президента.

«Несмотря на замороженные конфликты и открытую войну, оккупированные территории, угрозы и попытки дестабилизации, Грузия протопила себе путь к Евросоюзу и НАТО. Мы сумели провести необходимые для членства реформы, несмотря на то, что резкие изменения часто были болезненными для населения. Мы с огромными усилиями движемся в единственном направлении, которое поддерживает абсолютное большинство населения», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле и безвизовый режим свидетельствуют о том, что Грузия является надежным партнером.