Тбилиси,
28 января 2020, 19:09 — REGNUM
Несмотря ни на что, Грузия сумела создать стабильную обстановку в стране и проторила себе путь к Евросоюзу и НАТО. Об этом, выступая с речью на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 28 января, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Текст ее выступления распространила пресс-служба президента.
«Несмотря на замороженные конфликты и открытую войну, оккупированные территории, угрозы и попытки дестабилизации, Грузия протопила себе путь к Евросоюзу и НАТО. Мы сумели провести необходимые для членства реформы, несмотря на то, что резкие изменения часто были болезненными для населения. Мы с огромными усилиями движемся в единственном направлении, которое поддерживает абсолютное большинство населения», — заявила Зурабишвили.
По ее словам, соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле и безвизовый режим свидетельствуют о том, что Грузия является надежным партнером.
«Мы знаем, что до конца этой дороги мы еще не дошли. Для того, чтобы осуществить последнюю волну реформ, нужно больше политической воли. Последний участок — самый трудный, но в то же время он приносит награду», — подчеркнула президент Грузии.