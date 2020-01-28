Доха, , 13:00 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани назначил нового премьер-министра страны, им стал шейх Халед бин Халифа бен Абдельазиз аль-Тани, об этом 28 января сообщает Al Arabia.

Назначение было осуществлено после отставки с указанной должности Абдаллы бен Насера аль-Тани. Новый глава правительства также займет пост министра внутренних дел Катара.

Прежний премьер-министр занимал свой пост с 2013 года. Ключевые должности в правительстве, в частности пост министра иностранных дел, министра энергетики, министра финансов, министра обороны и министра торговли остались без изменений.

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