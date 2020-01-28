Москва, 28 января 2020, 05:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подвел черту под предательской эпохой осуждения пакта Молотова — Риббентропа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, данный поступок Путина вывел страну на совершенно иной уровень национального исторического самосознания. И вес этому событию придает именно то, что это мнение озвучено из уст главы государства. Напомним, что Кургинян также перечислил имена главных предателей, которые осудили пакт.
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