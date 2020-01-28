Москва, , 05:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подвел черту под предательской эпохой осуждения пакта Молотова — Риббентропа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Фактически своим решением, диаметрально противоположным преступлению тех, кто осуждал пакт Молотова — Риббентропа, выступил Путин как глава государства, и это не имеет обратного хода. Это историческое достижение в любом случае. Это означает, что мы закончили с некой эпохой очень горькой вот этих ложных покаяний и всего прочего», — заявил Кургинян.

По его словам, данный поступок Путина вывел страну на совершенно иной уровень национального исторического самосознания. И вес этому событию придает именно то, что это мнение озвучено из уст главы государства. Напомним, что Кургинян также перечислил имена главных предателей, которые осудили пакт.

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