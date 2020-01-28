Москва, , 04:26 — REGNUM Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».

"Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — добавил она.

Казакова отметила, что ежедневно с Донбасса поступает около 1,5 тысяч заявок на получение российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Позднее, в июле, Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок предоставления гражданства РФ на всех жителей Донбасса.

Отметим, что за 2019 год, по данным МВД России, российское гражданство получили около 500 тысяч граждан Украины.

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