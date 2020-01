Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Адвокаты американского президента Дональда Трампа, защищающие его в Сенате в рамках процедуры импичмента, указали на трудности после публикации статьи в The New York Times на тему Украины, пишет 27 января The Hill.

Они полагают, что второй день, когда им предоставлено время для транслирования своей позиции, дастся тяжелее, чем первый.

Напомним, 25 января в Сенате прошёл первый день предоставления доводов защиты Трампа. Второй день начался сегодня, 27 января.

Положение Трампа осложнилось статьёй в The New York Times о неопубликованной книге экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Судя по мемуарам Болтона, Трамп не хотел давать Украине финансовую помощь на вооружение, если эта страна не согласится начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера — ключевых фигурантов скандала с импичментом.

Статья ставит под сомнение версию Трампа о том, что задержка с финансовой помощью Киеву как-то связана с расследованием против Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине