* запрещённая в России организация

Иерусалим, , 22:52 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала в социальных сетях планы усиления атак, направленных на Израиль, сообщает 27 января газета The Times of Israel.

По информации издания, руководство ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало в Twitter аудиообращение к сторонникам группировки, в котором призвало «сделать Израиль испытательным полигоном».

«Сделаем Израиль полигоном для испытаний оружия», — приводит газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в твиттере. Само заявление было сделано в аудиоформате.

В частности, спикер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Хамза аль-Курейши заявил, что боевые действия против Израиля должны иметь целью захват Иерусалима и установление контроля над почитаемой мусульманами мечетью аль-Акса.

Кроме того, было заявлено о том, что будут расширены операции на Синайском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор активно действуют на территории ряда стран Африки и Ближнего Востока, а также укрепляют своё влияние в Афганистане.

*Исламское государство — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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