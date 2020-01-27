Москва, , 22:35 — REGNUM На мировом рынке вооружений, выросшем в 2019 году на $92 млрд, Россия сохранила второе место по продажам оружия, сообщает 27 января Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в опубликованном аналитическом материале.

По мнению специалистов ЦАМТО, резкий рост объёмов мирового рынка вооружений был обусловлен несколькими крупномасштабными контрактами США с Саудовской Аравией и рядом других государств Персидского залива.

В 2019 году Россия продала вооружения и военной техники на $14,144 млрд, что соответствует 15,4% общемировых продаж оружия.

При этом в подсчёты ЦАМТО не включены работы по ремонту и сервисному обслуживанию, продажа запчастей и фрагментарные контракты мелкого масштаба.

С их учётом доля России на мировом рынке вооружений превысит 20%.

На первом месте по итогам 2019 года остаются США, занимающие 42,12% от общемирового рынка вооружений и получившие за год $38,775 млрд.

По данным ЦАМТО, в первую десятку мировых поставщиков вооружений по итогам 2016−2019 годов входят:

1. США — $139,685 млрд.

2. Россия — $53,436 млрд.

3. Франция — $37,492 млрд.

4. Германия — $18,160 млрд.

5. Великобритания — $12,444 млрд.

6. Испания — $11,904 млрд.

7. Израиль — $10,946 млрд.

8. Китай — $10,578 млрд.

9. Италия — $7,644 млрд.

10. Южная Корея — $4,994 млрд.

С другой стороны, в первую пятёрку импортёров вооружений, возглавляемую Саудовской Аравией, по итогам 2019 года входят также Индия, Катар, Австралия и Южная Корея.

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