Москва, 27 января 2020, 22:35 — REGNUM На мировом рынке вооружений, выросшем в 2019 году на $92 млрд, Россия сохранила второе место по продажам оружия, сообщает 27 января Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в опубликованном аналитическом материале.
По мнению специалистов ЦАМТО, резкий рост объёмов мирового рынка вооружений был обусловлен несколькими крупномасштабными контрактами США с Саудовской Аравией и рядом других государств Персидского залива.
В 2019 году Россия продала вооружения и военной техники на $14,144 млрд, что соответствует 15,4% общемировых продаж оружия.
При этом в подсчёты ЦАМТО не включены работы по ремонту и сервисному обслуживанию, продажа запчастей и фрагментарные контракты мелкого масштаба.
С их учётом доля России на мировом рынке вооружений превысит 20%.
На первом месте по итогам 2019 года остаются США, занимающие 42,12% от общемирового рынка вооружений и получившие за год $38,775 млрд.
По данным ЦАМТО, в первую десятку мировых поставщиков вооружений по итогам 2016−2019 годов входят:
1. США — $139,685 млрд.
2. Россия — $53,436 млрд.
3. Франция — $37,492 млрд.
4. Германия — $18,160 млрд.
5. Великобритания — $12,444 млрд.
6. Испания — $11,904 млрд.
7. Израиль — $10,946 млрд.
8. Китай — $10,578 млрд.
9. Италия — $7,644 млрд.
10. Южная Корея — $4,994 млрд.
С другой стороны, в первую пятёрку импортёров вооружений, возглавляемую Саудовской Аравией, по итогам 2019 года входят также Индия, Катар, Австралия и Южная Корея.
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