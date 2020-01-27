Москва, , 22:18 — REGNUM Зеленский фактически даёт позитивную оценку договору, по которому к Польше отходило более 160 тысяч кв. километров украинских земель. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение президента Польши Анджея Дуды «совместно увековечить память польских и украинских солдат», «солдат Пилсудского и солдат Петлюры».

По мнению Паниной, подобным образом Дуда загоняет Зеленского в историко-политическую ловушку:

«Во-первых, участие Петлюры в 1920 году в польском походе на Киев с целью восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года окончательно дискредитировало его в глазах жителей Украины, которые стали видеть в нём предателя, вассала польских панов.

А во-вторых, 21 апреля 1920 года, перед самым началом польского вторжения, Пилсудский и Петлюра подписали договор, согласно которому территории Галиции, Волыни и Полесья входили в состав Польши, что вызвало справедливый гнев населения Западной Украины».

По мнению Паниной, «согласившись с предложением Дуды, Зеленский фактически даёт позитивную оценку договору, по которому к Польше отходило более 160 тысяч кв. километров украинских земель».

"Это будет означать, что Зеленский как бы признает допустимость заключения подобных договоров, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — констатировала Панина.

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