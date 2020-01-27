Дамаск, , 22:01 — REGNUM Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.

Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман. Наступательная операция проведена 25-й дивизией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту в ходе операции «Рассвет над Идлибом» под контроль сирийских правительственных войск взяты практически все селения к югу от Маарат ан-Нумана.

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