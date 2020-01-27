Симферополь, 27 января 2020, 18:23 — REGNUM Память о блокаде Ленинграда объединяет людей разных поколений и национальностей, это часть общей судьбы граждан России. Об этом 27 января на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, северная столица, согласно планам фашистских преступников, должна была исчезнуть с лица земли.
Он также напомнил, что на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге установлены памятные плиты от разных городов и регионов страны, жители которых сражались, трудились, боролись в осажденном городе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Симферополе прошла акция памяти «Блокадный хлеб». По словам организаторов, она призвана напомнить о мужестве людей, переживших беспрецедентную блокаду Ленинграда вражескими захватчиками. Также памятные мероприятия прошли в Севастополе.
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