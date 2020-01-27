Симферополь, , 18:23 — REGNUM Память о блокаде Ленинграда объединяет людей разных поколений и национальностей, это часть общей судьбы граждан России. Об этом 27 января на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На долю жителей и защитников города на Неве выпали тяжелейшие, невиданные испытания, но ничто не сломило их волю к победе. Каждый из 900 дней блокады вошёл в историю как потрясающий пример мужества, силы духа и самоотверженной любви ленинградцев к своему городу и своей стране», — отметил Аксёнов.

По его словам, северная столица, согласно планам фашистских преступников, должна была исчезнуть с лица земли.

«Но ленинградцы выстояли и не позволили врагу осуществить его людоедские замыслы. Цена этой победы огромна: сотни тысяч жителей города погибли от голода, холода, бомбежек и обстрелов… Наш священный долг — сохранить и передать подрастающим поколениям правду о блокаде, нашу боль и гордость, нашу живую память о мученичестве, трагедии и великом подвиге жителей и защитников Ленинграда», — подчеркнул глава РК.

Он также напомнил, что на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге установлены памятные плиты от разных городов и регионов страны, жители которых сражались, трудились, боролись в осажденном городе.

«Есть здесь и памятная плита в ознаменование подвига крымчан. Это ещё один символ неразрывности истории Крыма и России», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Симферополе прошла акция памяти «Блокадный хлеб». По словам организаторов, она призвана напомнить о мужестве людей, переживших беспрецедентную блокаду Ленинграда вражескими захватчиками. Также памятные мероприятия прошли в Севастополе.

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