Москва, , 17:57 — REGNUM Требование репараций от России со стороны отдельных стран являются лишь политическим трендом. Об этом 27 января заявила политолог Кира Сазонова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас просить компенсацию за историю — наимоднейший политический тренд. Мало того, что Польша заговорила о репарации, об этом заговорили и страны Прибалтики. Украина тоже не осталась в стороне. Ряд украинских историков посчитал возможным затребовать сумму за «аренду» Киевской Руси за последние 10−15 веков», — сказала политолог.

По мнению политолога, опасаться подобных заявлений не стоит. Ни у одной из стран нет юридических оснований получить какие бы то ни было выплаты от России в принудительном порядке за якобы имевшие место в прошлом ущемления этого государства со стороны СССР.

«Никаких юридических оснований для таких выплат нет. Представить себе вариант, чтобы кто-то заставлял Россию выплачивать что-то за историю, невозможно представить ни в каком виде», — сказала эксперт.

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