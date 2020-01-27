Багдад, , 00:56 — REGNUM За последние два дня в ходе антиправительственных демонстраций в Ираке погибли 12 человек. Об этом 26 января заявили в Иракской высокой комиссии по правам человека.

Среди 12 участников акций протеста девять погибли в Багдаде и еще трое в южном городе Насирия. Кроме того, ранения получили 230 протестующих. Еще 89 человек были арестованы властями.

Напомним, массовые акции протеста начались в Багдаде и других городах Ирака в начале октябре 2019 года. Демонстранты требуют реформ, борьбы с коррупцией и увеличения социальных гарантий от государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших демонстрантов в Ираке превысило 30 человек