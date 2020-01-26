Тбилиси, , 20:24 — REGNUM Политическое объединение «Альянс патриотов Грузии» в воскресенье, 26 января, провело обещанную акцию протеста у посольства США в Тбилиси и потребовало запретить деятельность американских организаций NDI и IRI в Грузии.

У дипломатического представительства США собрались несколько десятков тысяч человек, столько, сколько в последний период, несмотря на мобилизацию всех ресурсов, не удавалось мобилизовать соратникам экс-президента Саакашвили. И хотя скептики и сторонники «Единого национального движения» и политики прозападной ориентации и утверждали, что «патриоты» подкупили народ, участники акции в частных беседах заявляли, что полностью поддерживают призывы организаторов и присоединяются к требованию ограничения деятельности американских организаций.

Выступашие на митинге лидеры — депутат парламента Ирма Инашвили, председатель партии Давид Тархан-Моурави — заявляли, что с этого дня они начинают масштабную кампанию, направленную на выдворение NDI и IRI из Грузии.

По их словам, все исследования, которые проводят в Грузии эти американские организации начиная с 90-х годов, фальшивые и ложные и служат интересам партии экс-президента Саакашвили и его соратников из «Европейской Грузии». Лидеры «Альянса патриотов» уверены, что так называемые исследования щедро финансируются партиями Саакашвили и Бокерия.

«Сегодня мы обращаемся к посольству США с просьбой передать правительству США главное требование грузинского народа. Мы все устали, мы все оскорблены. Необходимо возбудить уголовное дело и начать расследование по фактам коррупции. Запретите исследования. Грузия не должна быть опытной лабораторией для Брайзы и Торнтон», — взывала к посольству США Ирма Инашвили

Митинг, собравший массу народа, продолжался недолго, и после обращений лидеров, на которые из американского представительства никто традиционно не откликнулся, закончился.

Давид Тархан-Моурави пообещал, что начавшийся сегодня протест будет продолжен и перерастет в более масштабную кампанию.

При этом лидеры альянса подчеркивали, что выступают вовсе не против правительства США и не против грузино-американских отношений, а против конкретных неправительственных организаций, которые, по их оценкам, ведут в Грузии антигосударственную деятельность.