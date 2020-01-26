Анкара, , 19:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Алжир с официальным визитом, об этом 26 января сообщает Al Arabia.

Эрдоган провел встречу со своим алжирским коллегой, президентом Абдельмеджидом Таббуном. Стороны обсудили расширение двусторонних отношений, а также ситуацию в Ливии.

«Мы проведем в Алжире бизнес конференцию. Также мы собираемся обсудить последние события в регионе, особенно в Ливии», — цитирует слова турецкого президента издание.

Напомним, Турция ведет активную внешнюю политику, в том числе с африканскими странами. Анкара является крупнейшим инвестором в экономику Алжира.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении перемирия в Ливии