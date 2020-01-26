* ОУН-УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 08:32 — REGNUM Украинский журналист Вахтанг Кипиани заявил, что на польской таможне его задержали на час из-за наличия в багаже книг об ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист также процитировал объявленную ему причину задержки «Запрещен ввоз по закону Европейского Союза», отметив, что это якобы неправда. Также представитель средств массовой информации поблагодарил юриста оказавшего ему соответствующую помощь, заявив, что с данными книгами «едем» в Вену.

Читайте также: Израиль и Польша против почитания Киевом «пропагандистов этнических чисток»

ИА REGNUM напоминает, ранее послы Польши и Израиля на Украине выступили против чествования Украиной на государственном уровне идеологов украинского национализма, которые «пропагандировали этнические чистки».

*ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ