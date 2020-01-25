Тегеран, , 23:20 — REGNUM Самолет иранской авиакомпании Iran Air Tour вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Тегерана, об этом 25 января сообщает агентство Mehr.

«Самолет, следовавший рейсом Тегеран-Стамбул, успешно приземлился в аэропорту Мехрабад», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта, цитируемого изданием.

Причина экстренной посадки пока не сообщается, отмечается, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

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