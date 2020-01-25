Киев, , 15:15 — REGNUM Одним из наиболее абсурдных в своей адвокатской карьере назвал допрос бывшего президента Украины и действующего депутата Рады Петра Поршенко его адвокат Илья Новиков. Заявление адвоката было опубликовано 24 января в пресс-службе партии «Европейская солидарность».

Адвокат Петра Порошенко пояснил, что допросы его подзащитного якобы нужны государственному бюро расследований для того, чтоб создать эффект шоу, а не для проведения следственных действий.

«Я удивлен, что нет никакой заинтересованности в ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки. Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает», — посетовал адвокат.

Он также отметил, что следователям ГБР якобы необходимо, чтоб раз в несколько дней происходило тоже самое, «чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы».

ИА REGNUM напоминает, 24 января Петр Порошенко после длительного игнорирования всех повесток, которыми ранее его вызывали на допросы в ГБР, явился в государственное бюро расследования на допрос. Вместе с ним к зданию ГБР прибыла некая группа поддержки. Также, депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является Порошенко, пытались попасть в здание ГБР на встречу с исполняющей обязанности главы ГБР Ириной Венедиктовой синхронно с допросом Петра Порошенко. Сам Порошенко после допроса заявил, что за всеми открытыми на Порошенко делами стоит Российская Федерация. По словам бывшего украинского лидера следователь ГБР якобы прятал от него глаза и отказывался его допрашивать.

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