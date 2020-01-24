Киев, , 20:58 — REGNUM Российская Федерация стоит за уголовными делами, возбуждёнными против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил сам Порошенко, сообщила 24 января пресс-служба его партии «Европейская солидарность».

«Это политические преследования, инспирированные представителями пятой колонны. А основным заказчиком этих «шоу-спектаклей» является Российская Федерация», — утверждает Порошенко.

Комментируя свой допрос, политик заявил, что следователь прятал глаза и якобы отказывался его допрашивать. Более часа между Порошенко и работниками ГБР длилась некая «дискуссия».

"У нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России», — подытожил бывший президент Украины.

Напомним, ранее Порошенко явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о подписании Минских соглашений. Всего против него возбуждено более десяти уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему президенту Украины вручили повестку с требованием явиться на допрос по делу о провокации в Керченском проливе.

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