Минск, , 08:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Российской Федерацией о порядке формирования цен на газ и тарифов на его транзит. Соответствующий указ опубликован на белорусском национальной правовом интернет-портале.

В указе сказано, что правительство Белоруссии имеет право вести переговоры с Российской Федерацией по проекту протокола, а также разрешается вносить в проект непринципиальные изменения, если это потребуется.

Также правительство Белоруссии может подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. При этом сам текст проекта протокола не публикуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года Россия и Белоруссия продлили контракт на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. При этом цена газа и тарифы на транзит остались на уровне 2019 года, но только на два месяца — январь и февраль.

При этом белорусская сторона хочет покупать российский газ дешевле.